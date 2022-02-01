«Интер» и Перишич: расстояние остаётся

Покупка миланским «Интером» Робина Госенса убирает необходимость продления контракта с хорватом Иваном Перишичем.

Слухи о том, что 32-летний полузащитник не хочет продлевать контракт с миланцами, раньше напрягали «чёрно-синих». Сейчас же, имея Госенса, потеря не станет столь существенной, хоть «Интер» и был бы не против сохранить хорвата в своих рядах.

Наиболее острым углом в переговорах является вопрос зарплаты. У сторон диаметрально противоположное видение: клуб готов платить 3,5 миллиона евро в год, когда игрок считает, что он достоит получать все 6 миллионов евро.

Оттепель в переговорах может случиться только, если хорват отступит от собственных аппетитов, но СМИ сообщали о желании игрока перейти в «Баварию» на правах свободного агента.

На случай неудачных переговоров с Перишичем, в шорт-листе «Интера» уже есть имена для замены. Называются 21-летние Андреа Камбьясо из «Дженоа» и Фабиано Паризи из «Эмполи»