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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» и Перишич: расстояние остаётся

01 Февраля 2022 • 18:44 Комментировать

Покупка миланским «Интером» Робина Госенса убирает необходимость продления контракта с хорватом Иваном Перишичем. 

Слухи о том, что 32-летний полузащитник не хочет продлевать контракт с миланцами, раньше напрягали «чёрно-синих». Сейчас же, имея Госенса, потеря не станет столь существенной, хоть «Интер» и был бы не против сохранить хорвата в своих рядах. 

Наиболее острым углом в переговорах является вопрос зарплаты. У сторон диаметрально противоположное видение: клуб готов платить 3,5 миллиона евро в год, когда игрок считает, что он достоит получать все 6 миллионов евро. 

Оттепель в переговорах может случиться только, если хорват отступит от собственных аппетитов, но СМИ сообщали о желании игрока перейти в «Баварию» на правах свободного агента. 

На случай неудачных переговоров с Перишичем, в шорт-листе «Интера» уже есть имена для замены. Называются 21-летние Андреа Камбьясо из «Дженоа» и Фабиано Паризи из «Эмполи»

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Серия А Иван Перишич
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