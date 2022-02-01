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Чемпионат Италии. Серия А

Перотти подтвердил, что присоединится к «Салернитане»

01 Февраля 2022 • 17:44 Комментировать
Салернитана
...
Специя
07.02 22:45

Экс-полузащитник «Ромы» Диего Перотти подтвердил, что скоро присоединится к «Салернитане». Последним клубом аргентинца был турецкий «Фенербахче». Отыграв сезон за «жёлтых канареек», полузащитник стал свободным агентом.

«Я в хорошей физической форме. Я готов отдать всего себя на 100 процентов ради этой команды. Играть и делить раздевалку рядом с таким игроком, как Рибери – это мечта для меня. Думаю, у нас есть потенциал добиться чего-то экстраординарного в грядущие годы», – цитирует Перотти Football Italia.

Всего аргентинский полузащитник провёл 149 матчей в чемпионате Италии за всю карьеру. В этих матчах Перотти забил 31 гол и отдал 28 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Перотти Салернитана
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