Перотти подтвердил, что присоединится к «Салернитане»

Экс-полузащитник «Ромы» Диего Перотти подтвердил, что скоро присоединится к «Салернитане». Последним клубом аргентинца был турецкий «Фенербахче». Отыграв сезон за «жёлтых канареек», полузащитник стал свободным агентом.

«Я в хорошей физической форме. Я готов отдать всего себя на 100 процентов ради этой команды. Играть и делить раздевалку рядом с таким игроком, как Рибери – это мечта для меня. Думаю, у нас есть потенциал добиться чего-то экстраординарного в грядущие годы», – цитирует Перотти Football Italia.

Всего аргентинский полузащитник провёл 149 матчей в чемпионате Италии за всю карьеру. В этих матчах Перотти забил 31 гол и отдал 28 результативных передач.