В Италии сделали прогноз касательно будущего Кокорина

Зимнее трансферное окно подходит к концу. «Фиорентину» беспокоит присутствие Александра Кокорина в клубе.

Российский нападающий стал своего рода мемом и предметом для шуток итальянского футбольного сообщества. Не до смеха только боссам клуба из Флоренции, которые платят зарплату фактически бесполезному для «Фиорентины» игроку.

Менеджмент «фиалок» усиленно ищет стороны, которые заинтересованы в услугах российского игрока. По состоянию на 1 февраля, основные европейские рынки закрыты, но итальянские СМИ и функционеры видят три пути расставания с Кокориным. Два из них – возвращение в Россию или переход в Турцию. В этих странах рынки пока что остаются открытыми. Если у менеджеров «Фиорентины» не выйдет найти клиентов там, то остаётся только вариант с разрывом контракта, полностью возложив вопрос трудоустройства на Александра и его агента.

За год с небольшим Кокорин сыграл 10 матчей за «Фиорентину» и не отмечался результативными действиями.