Президент Серии А подал в отставку

1 февраля президент Серии А Паоло даль Пино объявил о том, что складывает свои полномочия.

Причиной для решения стали семейные обстоятельства. Экс-президент итальянского первенства переезжает с семьёй в США, что не позволит функционеру качественно управлять лигой. Сын даль Пино уже учится в местной школе.

58-летний менеджер принял решение об уходе ещё несколько недель назад, но решил организовать постепенное сложение полномочий, чтобы продемонстрировать уважение к своему посту.

Паоло даль Пино занимал данный пост с января 2020 года.