Майораль: «Я пришел с яростью, при Моуринью я заслужил больше минут»

Нападающий «Хетафе» Борха Майораль, который вернулся в Испанию из «Ромы», поделился мотивацией после работы с Жозе Моуринью.

«Я пришел с яростью, при Моуринью я заслужил больше минут. Я выгляжу очень энергично после сезона, который я провел в прошлом году в Риме, и думаю, что могу показать из себя такого нападающего, которым хочу быть».

Борха Майораль был втором форвардом «Ромы» в прошлом сезоне под руководством Паулу Фонсеки и стал основным, когда португальский тренер имел разногласия с основным нападающим Эдином Джеко.

В розыгрыше 2021/22 Моуринью выпустил испанца в рамках Серии А лишь 5 раз. Майораль отметиться результативными действиями смог лишь в Лиге конференций.