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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» расторгнет контракт с Дембеле, переговоры начнутся в ближайшие дни

01 Февраля 2022 • 15:27 Комментировать
«Барселона» намерена разорвать контракт с нападающим Усманом Дембеле, пишет Mundo Deportivo.

Некоторое время назад директор «Барселоны» Матеу Алемани высказался по поводу категорического ухода 24-летнего футболиста из команды. Он объяснил это тем, что Дембеле не проявляет должного интереса к проекту. Сам же француз заявил о решимости остаться в каталонском клубе как минимум до лета и покинуть клуб свободным агентом. Вскоре он изменил свое решение, однако в Европе уже сегодня, 1 февраля закрывается трансферное окно, но Дембеле так и не нашел новую команду.

24-летний француз перешел в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии» за 140 млн евро. За это время он сыграл за «сине-гранатовых» 87 матчей в чемпионате Испании, забил 15 мячей и отдал 16 голевых передач.

«Барселона» после 22 туров занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги с 35 очками.   


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ла Лига Усман Дембеле трансферы футбола - зима 2022
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