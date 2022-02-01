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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри требует Дзаньоло слухи

01 Февраля 2022 • 15:13 Комментировать

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поручил менеджерам команды привести в клуб 22-летнего игрока «Ромы» Николо Дзаньоло.

В Риме считают игрока неприкосновенным активом несмотря на то, что Жозе Моуринью в одном из интервью посоветовал подумать Дзаньоло о смене чемпионата, так как тренеру «волков» не нравится отношение итальянской футбольной общественности к футболисту «джалоросси».

Тем не менее, как сообщает La Gazzetta dello Sport, Аллегри хочет увидеть Дзаньоло в своей команде уже летом 2022 года.

Директор туринского клуба Федерико Керубини услышал пожелания тренера и будет работать над осуществлением сделки. 

Николо Дзаньоло после летнего восстановления от тяжёлой травмы стал основным игроком «Ромы», сыграв 26 матчей, в которых 4 раза забивал и столько же раз помогал сделать это своим товарищам. 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Серия А Массимилиано Аллегри Николо Дзаньоло Трансферы футбола - лето 2022
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