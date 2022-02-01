Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поручил менеджерам команды привести в клуб 22-летнего игрока «Ромы» Николо Дзаньоло.

В Риме считают игрока неприкосновенным активом несмотря на то, что Жозе Моуринью в одном из интервью посоветовал подумать Дзаньоло о смене чемпионата, так как тренеру «волков» не нравится отношение итальянской футбольной общественности к футболисту «джалоросси».

Тем не менее, как сообщает La Gazzetta dello Sport, Аллегри хочет увидеть Дзаньоло в своей команде уже летом 2022 года.

Директор туринского клуба Федерико Керубини услышал пожелания тренера и будет работать над осуществлением сделки.

Николо Дзаньоло после летнего восстановления от тяжёлой травмы стал основным игроком «Ромы», сыграв 26 матчей, в которых 4 раза забивал и столько же раз помогал сделать это своим товарищам.