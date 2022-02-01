«Наполи» попробует удержать Кулибали и Фабиана Руиса

В ближайшее время владелец «Наполи» Аурелио де Лаурентис встретится с защитником Калиду Кулибали и полузащитником Фабианом Руисом с целью продления контракта.

Отмечаем, что для менеджмента неаполитанского клуба задача будет не из простых, так как игрокам придётся пойти на снижение зарплаты. К примеру, сенегалец в Неаполе получает 6 миллионов евро в год, что есть серьёзной нагрузкой для клубного бюджета.

Что касается Фабиана Руиса, то сообщалось о контактах с «Эвертоном» и «Ньюкаслом». Клубы из АПЛ выразили готовность предложить более выгодные условия для испанца.

Кулибали провёл в текущем сезоне 19 матчей и даже смог отметиться двумя голами и одной голевой передачей. Руис за 22 игры смог 5 раз забить и 4 раза отметиться ассистом.