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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» попробует удержать Кулибали и Фабиана Руиса

01 Февраля 2022 • 14:56 Комментировать

В ближайшее время владелец «Наполи» Аурелио де Лаурентис встретится с защитником Калиду Кулибали и полузащитником Фабианом Руисом с целью продления контракта.

Отмечаем, что для менеджмента неаполитанского клуба задача будет не из простых, так как игрокам придётся пойти на снижение зарплаты. К примеру, сенегалец в Неаполе получает 6 миллионов евро в год, что есть серьёзной нагрузкой для клубного бюджета.

Что касается Фабиана Руиса, то сообщалось о контактах с «Эвертоном» и «Ньюкаслом». Клубы из АПЛ выразили готовность предложить более выгодные условия для испанца. 

Кулибали провёл в текущем сезоне 19 матчей и даже смог отметиться двумя голами и одной голевой передачей. Руис за 22 игры смог 5 раз забить и 4 раза отметиться ассистом. 

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Евро-Футбол.Ру,
Серия А Аурелио Де Лаурентис Наполи Калиду Кулибали Фабиан Руис
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