Бохинен высказался о трансфере в Серию А

Скандинавский хавбек Эмиль Бохинен проведет остаток текущего сезона в итальянской Серии А. Московский ЦСКА отправил норвежского игрока в «Салернитану» на правах аренды. Футболист прокомментировал свой трансфер посредством соцсетей.

«Очень рад трансферу. Взволнован этим шансом», - написал 22-летний полузащитник в своем инстаграм-аккаунте.

Напомним, что Эмиль пополнил ряды «армейцев» в 2019 году, перейдя из норвежского клуба «Стабек». В текущем сезоне скандинав принял участие в десяти поединках за москвичей, в которых отметился двумя результативными ударами.