Рибери готовится завершить карьеру

Французский нападающий Франк Рибери намерен завершить карьеру досрочно, он может разорвать контракт с нынешним клубом «Салернитана», в котором выступает с сентября 2021 года. Рибери подписал контракт на сезон, но по каким-то причинам не хочет отыгрывать его до конца, сообщает Goal.

В текущем сезоне он достаточно часто появлялся на поле, сыграв в двенадцати матчах и сделав две результативные передачи, но это не особо помогает «Салернитане», которая плетется в арьергарде турнирной таблицы.

В то же время ранее появлялись слухи о том, что он мог бы вернуться в Турцию, где ранее выступал в составе «Галатасарая». Наибольшую же известность 38-летний француз получил благодаря выступлениям в «Баварии».