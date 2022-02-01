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Чемпионат Италии. Серия А

Рибери готовится завершить карьеру

01 Февраля 2022 • 05:53 Комментировать
Салернитана
...
Специя
07.02 22:45

Французский нападающий Франк Рибери намерен завершить карьеру досрочно, он может разорвать контракт с нынешним клубом «Салернитана», в котором выступает с сентября 2021 года. Рибери подписал контракт на сезон, но по каким-то причинам не хочет отыгрывать его до конца, сообщает Goal.

В текущем сезоне он достаточно часто появлялся на поле, сыграв в двенадцати матчах и сделав две результативные передачи, но это не особо помогает «Салернитане», которая плетется в арьергарде турнирной таблицы.

В то же время ранее появлялись слухи о том, что он мог бы вернуться в Турцию, где ранее выступал в составе «Галатасарая». Наибольшую же известность 38-летний француз получил благодаря выступлениям в «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Франк Рибери Салернитана
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