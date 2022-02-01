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Чемпионат Италии. Серия А

Ремзи продолжит карьеру в «Глазго Рейнджерс» официально

01 Февраля 2022 • 01:07 Комментировать

Валлийский полузащитник Аарон Ремзи остаток сезона проведет поближе к своей родине - только что об его аренде у «Ювентуса» объявил шотландский «Глазго Рейнджерс». Об интересе шотландцев к футболисту сборной Уэльса стало известно буквально накануне. Условия сделки не сообщаются, но Ремзи уже сфотографировался с клубной футболкой своего нового коллектива.

Опыт с «Ювентусом» оказался для него первым вне Великобритании, так как до этого Ремзи выступал в составе «Кардиффа», «Арсенала» и «Ноттингем Форест», а в «Ювентус» перебрался в 2019 году. В текущем сезоне он выходил на поле лишь в трех матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Глазго Рейнджерс Аарон Ремзи трансферы футбола - зима 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2022
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