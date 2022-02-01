Оспина может пропустить матч с Аргентиной

Вратарь «Наполи» Давид Оспина рискует пропустить предстоящий отборочный матч чемпионата мира против Аргентины.

По сообщениям El Pais, Оспина рискует пропустить отборочный матч Колумбии против Аргентины из-за пищевого отравления. Ему предстоит пройти серию тестов, чтобы определить, будет ли он в достаточной форме для игры или нет.

33-летний Оспина — один из ключевых игроков сборной Колумбии, который провел 121 матч с момента своего дебюта в феврале 2007 года, а также полные 90 минут против Перу на прошлой неделе.

Напомним, что Оспина, чей контракт с «Наполи» истекает в конце этого сезона, отыграл в этом сезоне 21 матч во всех соревнованиях, проведя в общей сложности 1845 минут. За это время он пропустил 17 голов (10 матчей на ноль).