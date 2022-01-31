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Чемпионат Италии. Серия А

Дуглас Коста сменил Бразилию на США

31 Января 2022 • 22:53 Комментировать
Лос-Анджелес
...
Колорадо Рэпидс
26.02 23:30

Выступающий на правах аренды в бразильском «Гремио» нападающий туринского «Ювентуса» Дуглас Коста вторую половину сезона проведет в «Лос-Анджелес Гэлакси». О сделке пока что не объявлено официально, но журналист Ромео Агрести уверяет, что осталось уладить лишь формальности, которые не могут помешать договору. Сейчас Дугласу Косте 31 год, в «Гремио» он перебрался в прошлом году.

Ранее Коста выступал за такие клубы, как донецкий «Шахтёр», откуда перебрался в «Баварию», в которой в общей сложности провел четыре года. С 2018-го года права на него принадлежат туринскому «Ювентусу». С 2014 года Коста привлекается в сборную Бразилии, в которой провел в общей сложности 31 матч.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Гремио Дуглас Коста Лос-Анджелес Гэлакси трансферы футбола - зима 2022
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