Дуглас Коста сменил Бразилию на США

Выступающий на правах аренды в бразильском «Гремио» нападающий туринского «Ювентуса» Дуглас Коста вторую половину сезона проведет в «Лос-Анджелес Гэлакси». О сделке пока что не объявлено официально, но журналист Ромео Агрести уверяет, что осталось уладить лишь формальности, которые не могут помешать договору. Сейчас Дугласу Косте 31 год, в «Гремио» он перебрался в прошлом году.

Ранее Коста выступал за такие клубы, как донецкий «Шахтёр», откуда перебрался в «Баварию», в которой в общей сложности провел четыре года. С 2018-го года права на него принадлежат туринскому «Ювентусу». С 2014 года Коста привлекается в сборную Бразилии, в которой провел в общей сложности 31 матч.