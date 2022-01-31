Кабрал перешёл в «Лацио» на правах аренды

Нападающий «Спортинга» Жоване Кабрал будет доигрывать оставшуюся часть сезона в итальянском «Лацио», сообщил футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Журналист объявил о завершении сделки между клубами. Известно, что 23-летний нападающий перешел в «Лацио» на правах аренды и будет выступать за команду до конца сезона-2021/22.

В чемпионате Португалии Кабрал провел 10 матчей за «Спортинг», забил 1 гол и отдал одну голевую передачу.

«Лацио» в турнирной таблице Серии А занимает восьмое место, набрав 36 очков после 23 матчей. В 24-м туре подопечные Маурицио Сарри сыграют в гостях против «Фиорентины». Встреча состоится во Флоренции, 5 февраля.