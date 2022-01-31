Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо заявил о том, что контракт будет подписан в ближайшие часы. Данный источник считается одним из самых надёжных поставщиков информации, поэтому придётся ожидать 31-летнего валлийского полузащитника «Ювентуса» в Шотландии.

Информацию о переходе в своё время подтверждали Никола Скиро и Ромео Агрести.

Формула соглашения включает в себя аренду с правом выкупа. Сообщалось, что в период, когда контракт Ремзи будет оставаться в Турине, «Ювентус» будет покрывать 30% заработной платы игрока.

В текущем сезоне «Рейнджерс» защищают титул чемпиона Шотландии. Бывшая команда Стивена Джеррарда занимает первую строчку и на два балла отрывается от «Селтика».