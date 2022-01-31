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Чемпионат Италии. Серия А

Рибери может разорвать контракт с «Салернитаной» и завершить карьеру

31 Января 2022 • 18:04 Комментировать
Салернитана
...
Специя
07.02 22:45

Полузащитник итальянской «Салернитаны» Франк Рибери в ближайшее время может разорвать контракт со своим клубом и объявить о завершении карьеры. Об этом сообщает итальянское издание Calciomercato.

Это решение француз может принять на форме травм и перенесённого в январе коронавируса. Из-за всех вышеперечисленных проблем Рибери в последнее время выходит на поле не так часто, как раньше.

Напомним, что Рибери перешёл в «Салернитану» летом прошлого года на правах свободного агента. В этом сезоне экс-игрок мюнхенской «Баварии» отметился двумя ассистами в 14 поединках чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Франк Рибери Салернитана
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