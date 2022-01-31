Рибери может разорвать контракт с «Салернитаной» и завершить карьеру

Полузащитник итальянской «Салернитаны» Франк Рибери в ближайшее время может разорвать контракт со своим клубом и объявить о завершении карьеры. Об этом сообщает итальянское издание Calciomercato.

Это решение француз может принять на форме травм и перенесённого в январе коронавируса. Из-за всех вышеперечисленных проблем Рибери в последнее время выходит на поле не так часто, как раньше.

Напомним, что Рибери перешёл в «Салернитану» летом прошлого года на правах свободного агента. В этом сезоне экс-игрок мюнхенской «Баварии» отметился двумя ассистами в 14 поединках чемпионата Италии.