«Сасссуоло» и «Сампдория» договорились о переходе французского нападающего Грегуара Дефреля, но остаются вопросы по формуле соглашения.

До закрытия трансферного окна остаются считанные часы, и командам предстоит за несколько часов прийти к общему знаменателю. В интересах «Сассуоло» либо полная продажа своего игрока, либо аренда с обязательством выкупа при достижении Дефрелем успеха в Генуе. «Сампдория» же хочет оставаться осторожной, лоббируя в переговорах лишь право выкупа французского форварда.

Грегуар Дефрель не удовлетворяет игровые запросы Алессио Дионизи. 30-летний нападающий в текущем сезоне провёл 24 игры, лишь однажды забив и отдав голевую передачу.