Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Сампдория», «Сассуоло», Дефрель: решающие часы слухи

31 Января 2022 • 16:47 Комментировать

«Сасссуоло» и «Сампдория» договорились о переходе французского нападающего Грегуара Дефреля, но остаются вопросы по формуле соглашения. 

До закрытия трансферного окна остаются считанные часы, и командам предстоит за несколько часов прийти к общему знаменателю. В интересах «Сассуоло» либо полная продажа своего игрока, либо аренда с обязательством выкупа при достижении Дефрелем успеха в Генуе. «Сампдория» же хочет оставаться осторожной, лоббируя в переговорах лишь право выкупа французского форварда.

Грегуар Дефрель не удовлетворяет игровые запросы Алессио Дионизи. 30-летний нападающий в текущем сезоне провёл 24 игры, лишь однажды забив и отдав голевую передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Серия А Сассуоло Грегуар Дефрель трансферы футбола - зима 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Января
16:47 · Италия. Серия А
«Сампдория», «Сассуоло», Дефрель: решающие часы слухи
15:35 · Италия. Серия А
Сапонара продлит контракт с «Фиорентиной» на следующей неделе
15:18 · Италия. Серия А
Ремзи и «Рейнджерс»: валлиец согласен слухи
15:16 · Англия. Премьер-лига
​«Интер» отреагировал на возвращение Эриксена в футбол
14:37 · Италия. Серия А
​Червиченко назвал главную проблему Миранчука в Италии
14:11 · Италия. Серия А
«Рома» наняла арбитра-консультанта
13:20 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА объявил об аренде Бохинена в клуб Серии А официально
12:43 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» анонсировал трансфер Закарии 4
12:05 · Италия. Серия А
«Наполи» нашёл игрока, который заменит Инсинье
10:20 · Италия. Серия А
Саншеш отказал «Милану»
09:52 · Италия. Серия А
«Лацио» назвал сумму, какую готов потратить на аренду Миранчука
06:54 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги вылечился от коронавируса
06:28 · Италия. Серия А
Ибрагимович хочет провести в «Милане» ещё как минимум сезон
01:01 · Германия. Бундеслига
Закария уже прилетел в Турин для заключения контракта с «Ювентусом»
00:17 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» в последний момент пытался договориться с Моратой, но испанец принял решение доиграть сезон в «Ювентусе» 2 слухи
Все новости
Рекомендуем