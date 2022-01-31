Сапонара продлит контракт с «Фиорентиной» на следующей неделе

Клуб из Флоренции, вероятно, удержит своего лидера. Для фанатов «фиалок» эта новость должна стать приятной на фоне продажи Душана Влаховича в «Ювентус», что спровоцировало давление на руководство со стороны тиффози. Болельщики обвиняли боссов в том, что для них деньги дороже футбола.

Но сегодня Тuttomercatoweb заявил, что на следующей неделе клуб продлит контракт с Риккардо Сапонарой до 2024 года.

Полузащитник стал важной фигурой в составе Винченцо Итальяно и помогает «Фиорентине» проводить успешный сезон, в котором команда претендует на еврокубки.

Сапонара в сезоне 2021/22 провёл 20 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.