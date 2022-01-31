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Чемпионат Италии. Серия А

Ремзи и «Рейнджерс»: валлиец согласен слухи

31 Января 2022 • 15:18 Комментировать

«Ювентус» успешно движется к разгрузке зарплатной ведомости. 31-летний полузащитник Аарон Ремзи не получает желаемого игрового времени в Турине о выразил готовность покинуть клуб.

В активной стадии переговоров с «Ювентусом» и валлийцем находится шотландский «Рейнджерс», который заинтересован в аренде футболиста. Интерес из Великобритании подтверждают журналисты Ромео Агрести и Николо Скира.

«Ювентус», в свою очередь, выразил готовность покрыть 30% зарплаты футболиста.

В текущем сезоне Ремзи провёл лишь 5 матчей во всех турнирах. Результативными действиями не отличался. Крайний раз валлиец выходил на поле 16 ноября в матче против сборной Бельгии. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Глазго Рейнджерс Аарон Ремзи трансферы футбола - зима 2022
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