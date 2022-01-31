​Червиченко назвал главную проблему Миранчука в Италии

Алексей Миранчук до сих пор не стал твёрдым игроком основного состава «Аталанты». В последние часы зимнего трансферного окна российский хавбек может сменить клубную прописку, отправившись в «Лацио». По поводу ситуации Миранчука высказался Андрей Червиченко, который в своё время был президентом «Спартака». Он назвал главную, на его взгляд, проблему Алексея в Италии.

«Мне кажется основная проблема у Миранчука в психологии. У него отсутствует спортивная злость. Эта мягкость мешает ему раскрыться как следует», - поделился своим мнением Червиченко в комментарии для sport24.

По словам Червиченко, смена обстановки была бы для Алексея Миранчука полезной.

В сезоне 2021/2022 Алексей Миранчук забил один гол и отдал два голевых паса в 16 матчах.