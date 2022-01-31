Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» наняла арбитра-консультанта

31 Января 2022 • 14:11 Комментировать

Лагерь «волков» пополнился необычной позицией. Теперь игроки «Ромы» и тренерский штаб Жозе Моуринью имеют в распоряжении бывшего арбитра Джанпаоло Кальварезе, который будет давать комментарии команде по поводу тех или иных судейских решений в матчах Серии А и еврокубков.

«Джалороссси» в этом сезоне довольно часто протестовали против действий арбитра и дабы под руками иметь чёткие комментарии от компетентного человека, экс-судью пригласили на работу в Рим.

В обязанности Кальварезе будут входить аналитика и комментарии решений VAR, отказ судей обращаться к системе и прочих спорных эпизодов. Он будет работать с основной, молодёжной и женской командой.

Кальварезе закончил карьеру арбитра из-за открытия семейного бизнеса по продаже витаминов и натуральных добавок. Среди клиентов были клубы Серии А и Серии Б. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Серия А
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Января
15:18 · Италия. Серия А
Ремзи и «Рейнджерс»: валлиец согласен слухи
15:16 · Англия. Премьер-лига
​«Интер» отреагировал на возвращение Эриксена в футбол
14:37 · Италия. Серия А
​Червиченко назвал главную проблему Миранчука в Италии
14:11 · Италия. Серия А
«Рома» наняла арбитра-консультанта
13:20 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА объявил об аренде Бохинена в клуб Серии А официально
12:43 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» анонсировал трансфер Закарии 4
12:05 · Италия. Серия А
«Наполи» нашёл игрока, который заменит Инсинье
10:20 · Италия. Серия А
Саншеш отказал «Милану»
09:52 · Италия. Серия А
«Лацио» назвал сумму, какую готов потратить на аренду Миранчука
06:54 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги вылечился от коронавируса
06:28 · Италия. Серия А
Ибрагимович хочет провести в «Милане» ещё как минимум сезон
01:01 · Германия. Бундеслига
Закария уже прилетел в Турин для заключения контракта с «Ювентусом»
00:17 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» в последний момент пытался договориться с Моратой, но испанец принял решение доиграть сезон в «Ювентусе» 2 слухи
30 Января
23:42 · Италия. Серия А
«Милан» работает над поздним трансфером Ренату Саншеша слухи
23:39 · Италия. Серия А
«Сампдория» арендовала нападающего киевского «Динамо»
Все новости
Рекомендуем