«Рома» наняла арбитра-консультанта

Лагерь «волков» пополнился необычной позицией. Теперь игроки «Ромы» и тренерский штаб Жозе Моуринью имеют в распоряжении бывшего арбитра Джанпаоло Кальварезе, который будет давать комментарии команде по поводу тех или иных судейских решений в матчах Серии А и еврокубков.

«Джалороссси» в этом сезоне довольно часто протестовали против действий арбитра и дабы под руками иметь чёткие комментарии от компетентного человека, экс-судью пригласили на работу в Рим.

В обязанности Кальварезе будут входить аналитика и комментарии решений VAR, отказ судей обращаться к системе и прочих спорных эпизодов. Он будет работать с основной, молодёжной и женской командой.

Кальварезе закончил карьеру арбитра из-за открытия семейного бизнеса по продаже витаминов и натуральных добавок. Среди клиентов были клубы Серии А и Серии Б.