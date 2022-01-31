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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» нашёл игрока, который заменит Инсинье

31 Января 2022 • 12:05 Комментировать

«Наполи» определился с заменой для нападающего Лоренцо Инсинье. По окончании сезона итальянец переедет в МЛС, где интерес к нему проявляет «Торонто».

Согласно информации журналистов Calciomercato, скауты неаполитанского клуба обратили внимание на бельгийца Аднана Янузая, играющего в испанском чемпионате за «Реал Сосьедад». «Наполи» может подписать игрока бесплатно, поскольку его контракт истекает по окончании нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне 26-летний бельгиец принял участие в 30 поединках, записав себе в актив четыре гола и три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Лоренцо Инсинье Аднан Янузай трансферы футбола - зима 2022
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