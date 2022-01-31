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Чемпионат Италии. Серия А

Саншеш отказал «Милану»

31 Января 2022 • 10:20 Комментировать

Португальский полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш, который является трансферной целью «Милана», принял решение по своему будущему. Хавбек отказался от перехода в итальянский клуб. Об этом стало известно журналистам Calciomercato.

При этом стоит отметить, что миланский гранд согласовал с французской стороной трансфер Саншеша за 25 миллионов евро, но с самим игроком не удалось договориться. «Россонери» рассматривали Ренату в качестве замены Франку Кесси, который покинет команду по окончании сезона.

Контракт португальца с «догами» рассчитан до 2023 года. В текущем сезоне он отметился голом и тремя ассистами в 14 матчах Лиги 1.

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Милан Ренату Саншеш
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