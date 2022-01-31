«Лацио» назвал сумму, какую готов потратить на аренду Миранчука

Римский «Лацио» попробует предпринять последнюю попытку подписать российского полузащитника Алексея Миранчука этой зимой. По сообщениям инсайдера Николо Скиры в твиттер-аккаунте, боссы столичного клуба готовы предложить «Аталанте» за полугодичную аренду хавбека один миллион евро.

В свою очередь клуб из Бергамо готов расстаться с Миранчуком только в том случае, если в договоре аренды будет прописан обязательный выкуп.

Алексей пополнил ряды «Аталанты» в сентябре 2020 года, перейдя из московского «Локомотива» за 14,5 миллиона евро. С ним был заключен контракт на четыре сезона с возможностью продления на год.