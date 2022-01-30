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Чемпионат Италии. Серия А

«Сампдория» арендовала нападающего киевского «Динамо»

30 Января 2022 • 23:39 Комментировать
Сампдория
...
Сассуоло
2.85 3.75 2.30
06.02 17:00

21-летний нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга остаток сезона проведет в итальянской «Сампдории», которая достаточно активно действует на трансферном рынке, приобретя на днях и защитника «Интера» Стефано Сенси. Стороны договорились об арендном соглашении, хотя генуэзцы включили в него и пункт о праве на выкуп футболиста. сообщает официальный сайт чемпиона Украины.

Для Супряги это будет первый заграничный футбольный опыт - ранее он выступал только за украинские клубы. помимо «Динамо», это был также «Днепр». В текущем сезоне на его счету шесть матчей в составе киевского клуба, но без результативных действий. Привлекался в юношеские и молодежные сборные Украины.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Динамо Киев Владислав Супряга трансферы футбола - зима 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2022
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САМПДОРИЯ САССУОЛО
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