«Сампдория» арендовала нападающего киевского «Динамо»

21-летний нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга остаток сезона проведет в итальянской «Сампдории», которая достаточно активно действует на трансферном рынке, приобретя на днях и защитника «Интера» Стефано Сенси. Стороны договорились об арендном соглашении, хотя генуэзцы включили в него и пункт о праве на выкуп футболиста. сообщает официальный сайт чемпиона Украины.

Для Супряги это будет первый заграничный футбольный опыт - ранее он выступал только за украинские клубы. помимо «Динамо», это был также «Днепр». В текущем сезоне на его счету шесть матчей в составе киевского клуба, но без результативных действий. Привлекался в юношеские и молодежные сборные Украины.