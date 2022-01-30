Бывший защитник «Ромы» будет защищать цвета «Салернитаны»

Защитник Федерико Фасио подписал контракт с «Салернитаной», о вероятности такого развития событий мы уже сообщали, теперь это подтвердилось официально. Соглашение с оборонцем рассчитано до середины 2024 года - «Салернитана» предложила ему достаточно продолжительное соглашение, несмотря на то, что отказывалась предложить что-то подобное другому игроку, который мог присоединиться к клубу - Диего Косте.

Ранее 34-летний Фасио защищал цвета «Ромы», которую он покинул в качестве свободного агента. В его послужном списке также есть выступления за «Севилью» и «Тоттенхэм», кроме того, Фасио провел десять матчей в составе сборной своей страны.