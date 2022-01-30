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Чемпионат Италии. Серия А

​Миранчук сказал «да» «Лацио» слухи

30 Января 2022 • 00:31 Комментировать

Алексей Миранчук всё-таки может сменить клубную прописку до конца января. Журналист и инсайдер Николо Скира на своей страничке в «Твиттере» сообщил о том, что российский полузащитник дал согласие на переход в «Лацио».

«Лацио» оказывает давление на «Аталанту», пытающуюся заблокировать отъезд Алексея Миранчука. Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини хочет сохранить россиянина из-за новых проблем Йосипа Иличича со здоровьем.

В сезоне 2021/2022 Алексей Миранчук провёл за «Аталанту» 16 матчей. На счету россиянина один забитый мяч и два результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Аталанта Алексей Миранчук трансферы футбола - зима 2022
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