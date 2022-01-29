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Чемпионат Италии. Серия А

Сенси рассказал, кто посоветовал ему перейти в «Сампдорию»

29 Января 2022 • 23:04 Комментировать
Сампдория
...
Сассуоло
2.85 3.75 2.30
06.02 17:00

Новобранец генуэзской «Сампдории» Стефано Сенси рассказал о том, как решился на переход в клуб, ведущий борьбу за сохранение прописки в Серии А. По его словам, решающее влияние оказал нынешний наставник сборной Италии Роберто Манчини. Сенси надеется получать в Генуе больше игрового времени и увеличить свои шансы попасть в заявку сборной Италии к чемпионату мира в Катаре.

- Манчини много говорил со мной о «Сампдории», убеждал меня перебраться туда, советовал некоторые вещи. Для меня это возможность освежиться, перезапустить карьеру. Предыдущие два года были непростыми, но сейчас я настроен оптимистично, - заявил Сенси, слова которого приводит официальный «Твиттер» генуэзского клуба.

Сам Манчини провел в «Сампдории» свои лучшие игровые годы - в 1991 он помог клубу стать чемпионом Италии, единственный раз в своей истории, а годом позже дошел с ним до финала Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Роберто Манчини Стефано Сенси
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