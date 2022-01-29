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Чемпионат Италии. Серия А

​Почему «Фиорентина» решила расторгнуть контракт с Кокориным

29 Января 2022 • 22:39 Комментировать

В Италии сообщают о старте переговоров между «Фиорентиной» и Александром Кокориным. Итальянский клуб рассчитывает в ближайшее время расторгнуть трудовое соглашение с 30-летним российским футболистом.

Чтобы понять решение «Фиорентины», не нужно быть великим футбольным инсайдером или иметь источники в руководстве клуба. Всё предельно просто – Александр Кокорин не оправдал ожиданий. Год назад словечко за россиянина замолвили Роберто Манчини и Фабио Капелло, в своё время работавшие с игроком в России. Теперь этим известным специалистам впору краснеть, ведь за год Кокорин совсем никак себя не проявил.

Всего Александр Кокорин провёл на футбольном поле 212 минут в 10 разных матчах «Фиорентины». Россиянин не забил ни одного и не сделал ни одной голевой передачи. При этом «фиалки» подписывали Кокорина в январе 2021 года как раз для улучшения показателей в нападении.

Любопытно, что после переезда во Флоренцию Александр Кокорин говорил о желании помочь «Фиорентине» завоёвывать трофеи. Увы, заиграть в топовом чемпионате российскому форварду так и не удалось.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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