​Ультрас «Фиорентины» резко раскритиковали клуб за продажу Влаховича «Ювентусу»

В пятницу Душан Влахович сменил «Фиорентину» на «Ювентус». Группа фанатов «фиалок» Curva Fiesole выступила с заявлением, в котором раскритиковала руководителей клуба за этот трансфер. Под горячую руку болельщиков попали президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо и директор Джо Бароне.

«Наших лучших игроков продолжают продавать нашим историческим противникам. Мы уже ничему не удивляемся и уж точно не станем рвать на себе волосы, потеряв очередного шута», - говорится в заявлении.

Обращаясь к Рокко Коммиссо, фанаты говорят, что он потерял лицо, продав игрока в «Ювентус».

«Как это возможно, что вы решили заключить сделку с абсолютным злом, с которым до недавнего времени вы боролись?» - вопрошают поклонники клуба.

Досталось и самому Душану Влаховичу, которого, среди прочего, фанаты «Фиорентины» называют «сбежавшим ночью трусом».