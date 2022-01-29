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Чемпионат Италии. Серия А

​Ультрас «Фиорентины» резко раскритиковали клуб за продажу Влаховича «Ювентусу»

29 Января 2022 • 20:15 Комментировать (1)

В пятницу Душан Влахович сменил «Фиорентину» на «Ювентус». Группа фанатов «фиалок» Curva Fiesole выступила с заявлением, в котором раскритиковала руководителей клуба за этот трансфер. Под горячую руку болельщиков попали президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо и директор Джо Бароне.

«Наших лучших игроков продолжают продавать нашим историческим противникам. Мы уже ничему не удивляемся и уж точно не станем рвать на себе волосы, потеряв очередного шута», - говорится в заявлении.

Обращаясь к Рокко Коммиссо, фанаты говорят, что он потерял лицо, продав игрока в «Ювентус».

«Как это возможно, что вы решили заключить сделку с абсолютным злом, с которым до недавнего времени вы боролись?» - вопрошают поклонники клуба.

Досталось и самому Душану Влаховичу, которого, среди прочего, фанаты «Фиорентины» называют «сбежавшим ночью трусом».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Душан Влахович Рокко Коммиссо Джо Бароне
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
3Tituli
29 Января 2022 в 20:33
Бернардески, Куадрадо, Кьеза, Кьелини, Влахович... да вы фарм-клуб Ювентуса...
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