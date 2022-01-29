«Интер» решил добавить вариантов в атакующей линии команды. Миланский клуб арендовал на оставшуюся часть сезона 2021/2022 Фелипе Кайседо. Права на 33-летнего игрока принадлежат «Дженоа».

По ходу своей карьеры Фелипе Кайседо поиграл за множество клубов в разных странах. Выступал нападающий и в России, где защищал цвета московского «Локомотива» в 2011-2013 годах.

Ранее в СМИ просачивалась информация о том, что аренда Фелипе Кайседо может обойтись «Интеру» в 800 тысяч евро.

«Интер» является лидером чемпионата Италии. Ближайший матч команда Симоне Индзаги проведёт 5 февраля против «Милана».