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Чемпионат Италии. Серия А

​«Интер» объявил о переходе Кайседо, поигравшего в России официально

29 Января 2022 • 17:52 Комментировать

«Интер» решил добавить вариантов в атакующей линии команды. Миланский клуб арендовал на оставшуюся часть сезона 2021/2022 Фелипе Кайседо. Права на 33-летнего игрока принадлежат «Дженоа».

По ходу своей карьеры Фелипе Кайседо поиграл за множество клубов в разных странах. Выступал нападающий и в России, где защищал цвета московского «Локомотива» в 2011-2013 годах.

Ранее в СМИ просачивалась информация о том, что аренда Фелипе Кайседо может обойтись «Интеру» в 800 тысяч евро.

«Интер» является лидером чемпионата Италии. Ближайший матч команда Симоне Индзаги проведёт 5 февраля против «Милана».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Дженоа Фелипе Кайседо трансферы футбола - зима 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2022
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