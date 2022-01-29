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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Лацио» лично договаривается по трансферу Миранчука

29 Января 2022 • 14:59 Комментировать

Римский «Лацио» всерьез нацелился на подписание российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. По сообщениям Corriere dello Sport, президент «орлов» Клаудио Лотито лично провел переговоры со своим коллегой из Бергамо Антони Перкасси по трансферу игрока.

Столичный клуб заинтересован в аренде Миранчука до конца сезона с правом выкупа. При этом сделка тормозится из-за позиции главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Наставник не желает отпускать россиянина из-за напряженной кадровой ситуации в центральной линии.

В этом сезоне Алексей сыграл 16 матчей за бергамасков, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Аталанта Клаудио Лотито Алексей Миранчук
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