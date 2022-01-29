Новичку «Ювентуса» Влаховичу грозит уголовное наказание

Новичка туринского «Ювентуса» Душана Влаховича подозревают в нарушении коронавирусных правил, введенных в Тоскане. Местная служба здравоохранения утверждает, что 22 января сербский форвард сдал положительный тест на COVID-19.

Согласно медицинскому регламенту, футболист должен был находиться в карантине до 29 января. Однако в субботу, 28 января, он прибыл в Турин для оформления перехода в «Ювентус». По этой причине будет направлен отчет в прокуратуру.

«Это нарушение может повлечь уголовное наказание», - цитирует директора департамента общественного здравоохранения Тосканы Джорджо Гарофало Corriere della Sera.

Душан подписал со «старой синьорой» контракт до 2026 года.