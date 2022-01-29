Агент рассказал о восстановлении Миранчука после травмы

Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы российского хавбека Алексея Миранчука, высказался о текущем состоянии своего клиента. Полузащитник получил повреждение по ходу недавнего поединка Серии А против римского «Лацио».

«Леша восстанавливается, все в порядке. Он в расположении команды, тренируется индивидуально. Не все так страшно. Он проходит индивидуальный курс терапии», - приводит слова представителя футболиста «Спорт-экспресс».

Ранее ходили слухи об уходе Миранчука из «Аталанты» этой зимой. Но, судя по всему, россиянин останется в команде минимум до конца сезона.

В нынешнем розыгрыше Серии А полузащитник провел 13 поединков, забил гол и отдал три ассиста.