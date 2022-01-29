Бразильский нападающий Артур Кабрал перешел из швейцарского «Базеля» в «Фиорентину». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Детали сделки пока не разглашаются, однако, по сведениям портала Tramsfermarkt, переход 23-летнего форварда обошелся флорентийцам в 14 миллионов евро. В составе «фиалок» Кабрал будет выступать в футболке под девятым номером.

«Фиорентина» приобрела Артура на замену сербу Душану Влаховичу, перешедшему в туринский «Ювентус».

В этом сезоне Кабрал провел 31 поединок за «Базель», записав на свой счет 27 результативных ударов и четыре ассиста.