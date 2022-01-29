Хавбек миланского «Интера» Стефано Сенси продолжит карьеру в другом итальянском клубе. Как сообщает пресс-служба «нерадзурри», 26-летний игрок будет выступать за генуэзскую «Сампдорию» на правах аренды. Срок договора рассчитан до конца сезона-2021/2022.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии полузащитник принял участие в 12 поединках, в которых отметился одним забитым мячом.

По итогам 23 туров Серии А «Сампдория» набрала 20 баллов и располагается лишь на 16-й строчке. Что касается «Интера», подопечные Симоне Индзаги лидируют с 4-очковым отрывом от ближайшего конкурента.