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Чемпионат Италии. Серия А

Эрнандес подписал новый контракт с «Миланом»

29 Января 2022 • 11:20 Комментировать

Между защитником Тео Эрнандесом и руководством «Милана» заключен новый трудовой договор, об этом сообщают журналисты Gazzetta dello Sport. Сделка рассчитана до середины 2026 года. Официальное подтверждение произойдет в самое ближайшее время.

Французский футболист пополнил ряды «россонери» летом 2019 года, перейдя из «Реала» за 21 миллион евро. В текущем розыгрыше чемпионата Италии Эрнандес провел 19 поединков, отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Текущая трансферная стоимость 24-летнего флангового защитника оценивается в 48 миллионов евро.

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Милан Тео Эрнандес
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