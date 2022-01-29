Эрнандес подписал новый контракт с «Миланом»

Между защитником Тео Эрнандесом и руководством «Милана» заключен новый трудовой договор, об этом сообщают журналисты Gazzetta dello Sport. Сделка рассчитана до середины 2026 года. Официальное подтверждение произойдет в самое ближайшее время.

Французский футболист пополнил ряды «россонери» летом 2019 года, перейдя из «Реала» за 21 миллион евро. В текущем розыгрыше чемпионата Италии Эрнандес провел 19 поединков, отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Текущая трансферная стоимость 24-летнего флангового защитника оценивается в 48 миллионов евро.