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Чемпионат Италии. Серия А

Мертенс хочет остаться в «Наполи» и готов к сокращению зарплаты

29 Января 2022 • 09:51 Комментировать

Бельгийский вингер Дрис Мертенс хотел бы остаться в своем нынешнем клубе – «Наполи». Об этом сообщил посредством твиттер-аккаунта журналист Николо Скира.

Полузащитник пользуется спросом в МЛС и уже получил два предложения из заокеанской лиги. Однако Дрису больше интересен вариант продления сотрудничества с неаполитанцами. Его действующий контракт с итальянским клубом истекает через полгода. Чтобы остаться в «Наполи», бельгиец готов согласиться на сокращение оклада до 2,5 миллиона евро за сезон.

Отметим, что в настоящий момент зарплата Мертенса составляет 4,5 миллиона в год.

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Наполи Дрис Мертенс
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