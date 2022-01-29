Мертенс хочет остаться в «Наполи» и готов к сокращению зарплаты

Бельгийский вингер Дрис Мертенс хотел бы остаться в своем нынешнем клубе – «Наполи». Об этом сообщил посредством твиттер-аккаунта журналист Николо Скира.

Полузащитник пользуется спросом в МЛС и уже получил два предложения из заокеанской лиги. Однако Дрису больше интересен вариант продления сотрудничества с неаполитанцами. Его действующий контракт с итальянским клубом истекает через полгода. Чтобы остаться в «Наполи», бельгиец готов согласиться на сокращение оклада до 2,5 миллиона евро за сезон.

Отметим, что в настоящий момент зарплата Мертенса составляет 4,5 миллиона в год.