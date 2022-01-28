Фасио согласился расторгнуть контракт с «Ромой»

Аргентинский защитник «Ромы» Федерико Фасио собирается покинуть команду после того, как согласился расторгнуть контракт с клубом.

34-летний футболист не был зарегистрирован в составе римлян в этом сезоне и собирался покинуть клуб в конце сезона, когда истечет срок его контракта. Как сообщает TuttoMercatoWeb, Фасио договорился о взаимном расторжении контракта с «Ромой», отказавшись от иска к клубу.

Этот шаг дает ему возможность присоединиться к «Салернитане», которая не прочь подписать опытного защитника и считает, что Федерико станет идеальным игроком для усиления защиты.

За 6 лет в Риме Фасио провел 169 матчей во всех соревнованиях, забив 14 голов и отдав 3 результативные передачи.