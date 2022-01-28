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Чемпионат Италии. Серия А

«Сассуоло» арендовал у «Ромы» 19-летнего нападающего

28 Января 2022 • 22:38 Комментировать
Сампдория
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Сассуоло
2.85 3.75 2.30
06.02 17:00

Риккардо Чьерво, 19-летний вингер из «Ромы», вторую часть сезона проведет в «Сассуоло». Речь идет об арендном соглашении, которое обязывает «зеленых» выкупить игрока после окончания срока аренды, информирует официальная страница «Сассуоло» в сети.

Чьерво принадлежит «Роме» с 2020 года, но в составе «волков» он не провел ни одного матча, так как римляне сразу же сдали его в аренду в «Сампдорию», в составе которой он сыграл в первой половине десять матчей. Результативными действиями Чьерво, к сожалению, в этих играх не отметился.

Будем надеяться, что в «Сассуоло» он все-таки откроет счет как голам, так и результативным передачам в высшей лиге итальянского футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Сассуоло трансферы футбола - зима 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2022 Риккардо Чьерво
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САМПДОРИЯ САССУОЛО
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