«Сассуоло» арендовал у «Ромы» 19-летнего нападающего

Риккардо Чьерво, 19-летний вингер из «Ромы», вторую часть сезона проведет в «Сассуоло». Речь идет об арендном соглашении, которое обязывает «зеленых» выкупить игрока после окончания срока аренды, информирует официальная страница «Сассуоло» в сети.

Чьерво принадлежит «Роме» с 2020 года, но в составе «волков» он не провел ни одного матча, так как римляне сразу же сдали его в аренду в «Сампдорию», в составе которой он сыграл в первой половине десять матчей. Результативными действиями Чьерво, к сожалению, в этих играх не отметился.

Будем надеяться, что в «Сассуоло» он все-таки откроет счет как голам, так и результативным передачам в высшей лиге итальянского футбола.