«Лацио» ведёт переговоры о трансфере Жоване Кабрала

Римский «Лацио» нацелился на приобретение полузащитника лиссабонского «Спортинга» Жоване Кабрала. По информации Football Italia, игрок в ближайшее время может отправиться в Рим на правах аренды с правом выкупа за 8 миллионов евро.

Сообщается, что в данный момент «Лацио» закрывает сделку по продаже своего игрока Ведата Мурики в испанскую «Мальорку». Как только этот трансфер будет завершён, римляне смогут переключить своё внимание на приобретение Кабрала.

В этом сезоне Кабрал провёл 10 матчей за лиссабонский «Спортинг» в чемпионате Португалии. В этих матчах футболист отметился одним голом и одной результативной передачей.