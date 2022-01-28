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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» ведёт переговоры о трансфере Жоване Кабрала

28 Января 2022 • 19:31 Комментировать
Лацио
...
Болонья
12.02 17:00

Римский «Лацио» нацелился на приобретение полузащитника лиссабонского «Спортинга» Жоване Кабрала. По информации Football Italia, игрок в ближайшее время может отправиться в Рим на правах аренды с правом выкупа за 8 миллионов евро.

Сообщается, что в данный момент «Лацио» закрывает сделку по продаже своего игрока Ведата Мурики в испанскую «Мальорку». Как только этот трансфер будет завершён, римляне смогут переключить своё внимание на приобретение Кабрала.

В этом сезоне Кабрал провёл 10 матчей за лиссабонский «Спортинг» в чемпионате Португалии. В этих матчах футболист отметился одним голом и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио
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