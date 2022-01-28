​Агент ответил на вопрос, почему Влахович выбрал «Ювентус», а не «Арсенал»

Душан Влахович находится в шаге от перехода в «Ювентус». В пятницу туринский клуб показал видео прибытия сербского нападающего в клуб для прохождения медицинского обследования.

Агент 22-летнего футболиста Дарко Ристич получил вопрос, почему игрок выбрал «Ювентус», а не лондонский «Арсенал».

«Ювентус» всегда остаётся «Ювентусом», - кратко ответил Ристич, давая понять, что Влаховича подкупил статус клуба. Слова агента приводит Football Italia со ссылкой на корреспондента итальянского Sky Паоло Агемо.

Согласно данным СМИ, Душан Влахович будет играть за «Ювентус» под номером 28.