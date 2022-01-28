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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» показал прибытие Влаховича в день рождения видео

28 Января 2022 • 12:22 Комментировать

Всё идёт к тому, что в ближайшие часы нападающий Душан Влахович поставит подпись в контракте с «Ювентусом». В пятницу сербский нападающий прибыл для прохождения медицинского обследования, о чём «старая синьора» официально объявила на своём официальном сайте. Пресс-служба туринского клуба даже опубликовала видео в «Твиттере», показав прибытие Влаховича.

 

Пока что Душан Влахович остаётся игроком «Фиорентины». В сезоне 2021/2022 сербский футболист провёл за «фиалок» во всех соревнованиях 24 матча. На счету игрока 20 голов и 4 голевых паса.

Стоит сказать, что 28 января Душану Влаховичу исполнилось 22 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Душан Влахович трансферы футбола - зима 2022
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