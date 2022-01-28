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​Госенс хочет пойти по стопам Маттеуса и Клинсманна

28 Января 2022 • 11:33 Комментировать

Робин Госенс накануне стал игроком «Интера» и сразу после этого дал интервью для клубного ТВ. Госенс дал комментарий по поводу того, что он стал девятым немецким игроком в истории «Интера». В этом списке есть такие известные футболисты, как Лотар Маттеус и Юрген Клинсманн.

«Немецкие чемпионы писали историю «Интера», и я надеюсь, что продолжу это делать. Я приехал сюда с большими амбициями и хочу продолжать эту традицию, по которой немцы преуспевают в «Интере», - поделился своими мыслями Госенс.

Напомним, что ранее Робин Госенс на протяжении четырёх с половиной лет защищал цвета «Аталанты».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Робин Госенс
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