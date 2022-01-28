​«Возможно, Гасперини понял, что он недооценивал Миранчука» - первый тренер игрока

Первый тренер Алексея Миранчука Александр Воронков поделился своими мыслями по поводу ситуации полузащитника в «Аталанте».

Напомним, накануне директор «Аталанты» Лука Перкасси заявил, что в январе Миранчук никуда не уйдёт. При этом ранее ожидалось, что россиянин сменит клуб из-за желания получать больше игрового времени.

Воронков сказал sport24, что тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини является холодным и непредсказуемым человеком.

«Раз он решил, что Лёша ему нужен, значит, это правильный вариант. Времена меняются, жизнь меняется, поэтому, возможно, Гасперини понял, что был не прав и недооценивал Лёшу», - поделился своими мыслями Воронков.

Первый тренер Миранчука выразил уверенность в том, что полузащитник оправдает доверие.

В сезоне 2021/2022 Алексей Миранчук забил один гол и отдал два голевых паса в 16 играх «Аталанты».