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Чемпионат Италии. Серия А

​«Возможно, Гасперини понял, что он недооценивал Миранчука» - первый тренер игрока

28 Января 2022 • 11:18 Комментировать

Первый тренер Алексея Миранчука Александр Воронков поделился своими мыслями по поводу ситуации полузащитника в «Аталанте».

Напомним, накануне директор «Аталанты» Лука Перкасси заявил, что в январе Миранчук никуда не уйдёт. При этом ранее ожидалось, что россиянин сменит клуб из-за желания получать больше игрового времени.

Воронков сказал sport24, что тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини является холодным и непредсказуемым человеком.

«Раз он решил, что Лёша ему нужен, значит, это правильный вариант. Времена меняются, жизнь меняется, поэтому, возможно, Гасперини понял, что был не прав и недооценивал Лёшу», - поделился своими мыслями Воронков.

Первый тренер Миранчука выразил уверенность в том, что полузащитник оправдает доверие.

В сезоне 2021/2022 Алексей Миранчук забил один гол и отдал два голевых паса в 16 играх «Аталанты».

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини Алексей Миранчук Александр Воронков
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