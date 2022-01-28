​Хави положил глаз на лидера «Милана»

«Барселона» изучает варианты по усилению состава команды. В популярной программе El Chiringuito TV была озвучена информация о том, что главному тренеру каталонской команды Хави очень нравится лидер «Милана» Франк Кесси.

Если посмотреть на состав «Милана», то ни один игрок на сегодняшний день не имеет более высокую оценочную стоимость. Эксперты портала transfermarkt оценивают 25-летнего Кесси в 48 миллионов евро.

В сезоне 2021/2022 Франк Кесси провёл за «Милан» в различных соревнованиях 21 матч. На счету ивуарийского полузащитника пять голов и один результативный пас на партнёра.