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Чемпионат Италии. Серия А

​Госенс о переходе в «Интер»: «Бывают возможности, которые выпадают лишь раз»

28 Января 2022 • 09:42 Комментировать

Робин Госенс перебрался из «Аталанты» в «Интер» и сделал по этому случаю публикацию в «Инстаграме».

Немецкий футболист поблагодарил «Аталанту» за возможность поиграть в Серии А и вырасти как игрок и как человек. Госенс отметил, что Бергамо навсегда останется для него особенным городом, учитывая в том числе и полученный опыт. Среди прочего, Робин сказал спасибо фанатам, футболистам и персоналу.

«В футболе бывают возможности, которые выпадают лишь раз, поэтому я очень рад перейти в «Интер», - написал Госенс.

Напомним, что Робин Госенс выступал за «Аталанту» с лета 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Аталанта Робин Госенс
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