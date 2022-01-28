​Госенс о переходе в «Интер»: «Бывают возможности, которые выпадают лишь раз»

Робин Госенс перебрался из «Аталанты» в «Интер» и сделал по этому случаю публикацию в «Инстаграме».

Немецкий футболист поблагодарил «Аталанту» за возможность поиграть в Серии А и вырасти как игрок и как человек. Госенс отметил, что Бергамо навсегда останется для него особенным городом, учитывая в том числе и полученный опыт. Среди прочего, Робин сказал спасибо фанатам, футболистам и персоналу.

«В футболе бывают возможности, которые выпадают лишь раз, поэтому я очень рад перейти в «Интер», - написал Госенс.

Напомним, что Робин Госенс выступал за «Аталанту» с лета 2017 года.