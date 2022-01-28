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Чемпионат Италии. Серия А

Переговоры Косты с «Салернитаной» зашли в тупик

28 Января 2022 • 00:22 Комментировать
Салернитана
...
Специя
07.02 22:45

Форвард Диего Коста не может договориться с «Салернитаной», сообщает Diario AS. Переговоры длились около недели, и первоначально казалось, что стороны нашли общий язык, и известный своим буйным характером испанец все-таки перейдет в стан аутсайдера Серии А.

Как уточняет источник, проблема в том, что Коста хочет контракт до конца сезона с автоматическим правом продления, если «Салернитане» удастся избежать вылета из высшей лиги итальянского чемпионата. У руководства клуба другие планы по поводу перспектив игрока, который недавно покинул бразильский «Атлетико Минейро».

Ранее Коста выступал в основном за испанские команды, больше всего он известен по выступлениям за мадридский «Атлетико», а также лондонский «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Коста Салернитана
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