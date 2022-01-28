«Рома» продолжает проявлять активность на трансферном рынке. «Волки» имеют в активе два входящих зимних трансфера в виде Сержиү Оливейры и Эйнсли Мейтланда-Найлза и один исходящий: в «Дженоа» на правах аренды отправился Рикардо Калафьори. Но по чистке и усилению состава ещё предстоит большая работа.

Среди игроков, которые не удовлетворяют запросы главного тренера Жозе Моуринью, числится Амаду Диавара, которому спортивный директор Тиаго Пинту ищет клуб. Именно расставание с 24-летним гвинейцем разблокирует старт переговоров с игроком «ПСЖ» Данилу Перейрой, считает Il Romanista.

30-летний полузащитник сможет стать ещё одним португальцем с начала работы Моуринью в «Роме». Кроме вышеупомянутого Оливейры, в Риме играет и вратарь Руй Патрисиу.

Данилу Перейра не получает желаемой игровой практики в Париже. Игрок провёл 20 игр и дважды смог забить. «Рома» может стать вариантом взаимовыгодного сотрудничества. Перейра получит игровую практику, а римляне - качественную глубину состава.