Пиоли выдыхает: У Кесси нет травмы

Вечер среды стал отнюдь не самым приятным воспоминанием в жизни Франка Кесси. Помимо поражения Египту в серии пенальти в 1/8 финала Кубка африканских наций, игрок был заменён на 30-й минуте матча из-за травмы. Кесси покидал поле в слезах и не смог помочь сборной Кот-д`Ивуара добыть позитивный результат.Без фактора возможной травмы «Милан» был бы рад вернуть игрока в своё расположение, но до вынесения врачебного вердикта «россонери» были обеспокоены состоянием своего футболиста.27 января полузащитник прошёл обследования, и результат компьютерной томографии дал повод для позитива тренерскому штабу «Милан». Специалисты исключили травму. Сам игрок чувствует себя намного лучше.Таким образом, Франк Кесси в понедельник будет доступен для Стефано Пиоли и начнёт подготовку к дерби против «Интера» 5 февраля.