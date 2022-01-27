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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли выдыхает: У Кесси нет травмы

27 Января 2022 • 23:45 Комментировать
Вечер среды стал отнюдь не самым приятным воспоминанием в жизни Франка Кесси. Помимо поражения Египту в серии пенальти в 1/8 финала Кубка африканских наций, игрок был заменён на 30-й минуте матча из-за травмы. Кесси покидал поле в слезах и не смог помочь сборной Кот-д`Ивуара добыть позитивный результат.
Без фактора возможной травмы «Милан» был бы рад вернуть игрока в своё расположение, но до вынесения врачебного вердикта «россонери» были обеспокоены состоянием своего футболиста.
27 января полузащитник прошёл обследования, и результат компьютерной томографии дал повод для позитива тренерскому штабу «Милан». Специалисты исключили травму. Сам игрок чувствует себя намного лучше.
Таким образом, Франк Кесси в понедельник будет доступен для Стефано Пиоли и начнёт подготовку к дерби против «Интера» 5 февраля.
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Евро-Футбол.Ру,
Милан сборная Кот-д-Ивуара Франк Кесси
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