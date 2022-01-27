Пиоли выдыхает: У Кесси нет травмы

Без фактора возможной травмы «Милан» был бы рад вернуть игрока в своё расположение, но до вынесения врачебного вердикта «россонери» были обеспокоены состоянием своего футболиста.
27 января полузащитник прошёл обследования, и результат компьютерной томографии дал повод для позитива тренерскому штабу «Милан». Специалисты исключили травму. Сам игрок чувствует себя намного лучше.
Таким образом, Франк Кесси в понедельник будет доступен для Стефано Пиоли и начнёт подготовку к дерби против «Интера» 5 февраля.
Бан пользователя